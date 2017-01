Go Ahead pakt door na deal met Arsenal: ‘AZ bestrijden met complete groep’

Go Ahead Eagles verwelkomt deze week mogelijk drie nieuwe middenvelders. Daniel Crowley tekent als eerste en wordt een half seizoen gehuurd van Arsenal. Vervolgens mag Willie Overtoom zijn meerwaarde bewijzen tijdens een tweede proefperiode bij de hekkensluiter, terwijl trainer Hans de Koning nog zijn gewenste 'balansspeler' wil strikken.

"Dan zijn we klaar. Ik wil AZ met een complete groep bestrijden", doelt De Koning in gesprek met de Stentor op de seizoenshervatting van 13 januari in De Adelaarshorst. Vorige week maakte Go Ahead de komst van Elvis Manu al bekend. Crowley werd maandagochtend onderworpen aan de medische keuring en Go Ahead hoopt het papierwerk maandagavond nog af te ronden. Mogelijk voegt hij zich dinsdag bij de selectie.

Het lot van Overtoom is twijfelachtiger. "We hebben hem voor de winterstop aan het werk gezien maar dat was ook tijdens de voorbereiding op wedstrijden. Dan is het moeilijk oordelen", legt De Koning uit. "Daarom hebben we gezegd dat we hem in de eerste week van de voorbereiding weer willen zien. Aan het eind van deze week leggen we er dan een ei over en nemen we een beslissing."