Worstelend Leicester begint 2017 met povere remise in Middlesbrough

Regerend Engels landskampioen Leicester City is er in de eerste wedstrijd van 2017 niet in geslaagd de weg naar boven in te slaan. The Foxes brachten maandagmiddag een bezoek aan het Riverside Stadium van Middlesbrough, dat twee punten minder heeft dan de mannen van Claudio Ranieri, en vertrokken er weer met een 0-0 gelijkspel. Leicester stijgt door het ene punt wel naar de veertiende plaats, terwijl de zestiende plek voor Boro blijft.

Leicester heeft dit seizoen moeite met scoren en het lukt in de eerste helft opnieuw niet om grote kansen te creëren. Hetzelfde kon overigens ook gezegd worden van de thuisploeg, dat via een afzwaaier van Marten de Roon nog het dichtst bij een doelpunt was. De twee ploegen legden verder in het eerste bedrijf een ouderwetse Engelse match op het veld, waarin er in een moordend tempo gespeeld werd en de lange bal veelvuldig het gekozen wapen was. Aitor Karanka zag zich tien minuten voor rust gedwongen George Friend in te brengen voor de geblesseerde Antonio Barragán en die invaller was na rust de gevaarlijkste man op het veld.

De vleugelspeler speelde zich met nog ruim twintig minuten te gaan knap vrij, maar zag zijn poging ruim voorlangs gaan. Leonardo Ulloa kreeg vlak daarna aan de overkant een zeldzaam kansje voor Leicester. De Argentijn kopte helemaal vrijstaand echter recht in de handen van Brad Guzan. Gastón Ramírez kreeg een dikke vijf minuten voor tijd nog een enorme mogelijkheid na een slippertje van Wes Morgan, maar de Uruguayaan schoot hard langs de verkeerde kant van de paal.