‘Ik werk iedere dag van mijn leven om in het Bernabéu te spelen’

Jesús Vallejo maakt indruk bij Eintracht Frankfurt. Real Madrid verhuurt de negentienjarige verdediger aan de Duitse club en Vallejo hoopt zich in de Bundesliga uiteindelijk in de kijker te spelen bij trainer Zinédine Zidane.

De geruchten gingen al dat Real Vallejo deze winter terug wilde halen naar Spanje, maar de verdediger wil het seizoen afmaken in Frankfurt. “Ik ben gefocust op Frankfurt, maar ik ben realistisch en heb een doel. Dat is spelen in het Santiago Bernabéu en naar die dag kijk ik uit”, aldus Vallejo in gesprek met AS. In 2015 nam Real hem over van Real Zaragoza, waar de verdediger vorig seizoen nog op huurbasis speelde.

“Op de dag dat ik tekende, vertelden ze dat ze me in de gaten zouden houden. Ze komen me persoonlijk opzoeken en bellen me. Dat is een erkenning voor mijn prestaties”, zegt de Spanjaard. Bij Frankfurt speelde hij dit seizoen al zestien wedstrijden, waarvan veertien keer in de basis. “Als ik eerlijk ben, werk ik iedere dag van mijn leven om in Bernabéu te spelen. Het is een eer dat ik vergeleken wordt met Sergio Ramos en Raphaël Varane, maar ik vergelijk mezelf niet met iemand. Ik probeer mijn eigen weg te gaan.”