‘Hij zei dat hij net zo goed was als Messi en Ronaldo samen’

Dmytro Chygrynskiy maakte in augustus 2009 voor 25 miljoen euro de overstap van Shahktar Donetsk naar Barcelona, maar verder dan vijftien optredens kwam hij niet. De verdediger keerde vervolgens voor vijftien miljoen terug in Oekraïne, maar spijt van zijn overstap naar de Catalanen heeft Chygrynskiy nooit gehad.

“Als je zo’n kans krijgt, dan ga je. Ik had alleen niet genoeg ervaring voor dat hoge niveau. Ze hadden veel geld, maar ik had ook tijd nodig. Er zijn spelers die Barcelona na één jaar alweer hebben verlaten en ik kan voetballers opnoemen die meer tijd kregen om te wennen. Ik kreeg die tijd niet”, aldus de dertigjarige Chygrinskiy in een interview met SDNA. De 29-voudig international, die sinds juni voor AEK Athene uitkomt, deelde bij Barcelona de kleedkamer met grote namen als Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic en Thierry Henry.

“Als je met die jongens speelt, dan heb je er veel meer plezier in. Ze zijn namelijk van topniveau. Het is een geweldige ervaring geweest om met hen te voetballen, ik heb er bijna geen woorden voor. Het was fantastisch. Ik respecteerde hen zeer, al moeten we ook niet overdrijven. Het waren geen goden”, aldus Chygrinskiy. “Ibrahimovic zei wel heel vaak dat hij een God was. Hij heeft ook eens gezegd dat hij net zo goed was als Messi en Cristiano Ronaldo samen”, lacht Chygrinskiy, die bij AEK nog een contract heeft tot medio 2018.