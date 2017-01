Witsel lijkt voor China te kiezen: ‘Het wordt geen soap zoals in de zomer’

Het heeft er alle schijn van dat Axel Witsel zijn loopbaan in China vervolgt. Volgens de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport en de Franstalige openbare omroep RTBF is de overgang van de middenvelder van Zenit Sint-Petersburg naar Shanghai SIPG voor twintig miljoen euro rond. Sky Italia verzekert dat de bestemming van Witsel echter Tianjin Quanjian is, voor drie jaar.

Witsel liep afgelopen zomer een transfer naar Juventus mis, maar leek deze maand of komende zomer alsnog naar Turijn te kunnen. Een jaarloon van achttien miljoen euro in China lijkt echter de doorslag te geaan geven. De Italiaanse topclub gaat niet verder dan 4,5 miljoen euro op jaarbasis. Het feit dat Hulk en trainer André Villas-Boas ook op de loonlijst van Shanghai SIPG staan, speelt eveneens mee.

“Ik verwacht dat we dezer dagen duidelijkheid zullen krijgen over Axels toekomst”, zegt Alain Goblet van Lifecompass, die Witsel financieel advies geeft, in gesprek met Het Nieuwsblad. "Het wordt geen soap zoals afgelopen zomer. Maar ik bemoei me niet met de sportieve keuze die Axel maakt, dat is iets wat hij zelf doet samen met zijn vader, die zijn zaakwaarnemer is."

"Het lijkt me logisch dat je zo’n bod overweegt, alleen is de vraag hoeveel keuze Axel heeft", zo stelt Goblet. "Hij is nog steeds eigendom van Zenit. In de zomer is hij wel vrij, maar wat als hij over drie maanden zijn been breekt? Axel is 28 jaar, heeft een dochtertje van twee en wordt binnenkort weer vader. Het is een afweging tussen het rationeel-financiële en het emotionele."