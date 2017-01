Guardiola vraagt om geduld: ‘Geen schuldigen aanwijzen’

Josep Guardiola benadrukt dat hij over het algemeen tevreden is over de selectie van Manchester City, ondanks de 1-0 nederlaag bij Liverpool. Het sterrenensemble van de Spaanse oefenmeester heeft nu liefst tien punten minder dan lijstaanvoerder Chelsea, terwijl Liverpool een voordelige marge van vier punten heeft opgebouwd.

De start van Guardiola in Manchester mocht er zijn, met tien overwinningen in de eerste tien officiële duels. Daarna werden zeges met misstappen afgewisseld en daar profiteerde Chelsea met dertien opeenvolgende overwinningen van. "Er zijn nog veel, heel veel, dingen waar we om strijden", zo verwees Guardiola naar de onmoetingen met West Ham United en AS Monaco, in het kader van de FA Cup en de Champions League.

"De Premier League, de Champions League, de FA Cup, kwalificatie voor de volgende editie van de Champions League. Als er nog een of twee maanden te gaan zijn, zullen we kijken waar we staan en onze doelstelling of doelstellingen bepalen. Natuurlijk blijft na deze nederlaag het gevoel hangen van 'het had beter gekund'. Maar ik ben blij met de manier waarop we trainen, werken en dingen proberen", zo verzekerde de Spanjaard in gesprek met diverse Britse media.

"Dit is nieuw voor iedereen. Als trainer verwacht ik nooit iets. Het gaat om trainen, spelen, trainen, spelen... Je neemt de goede dingen mee en je probeert de slechte dingen te verbeteren. We zijn nog niet eens in januari", zo benadrukte Guardiola op oudejaarsdag. "Er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen. Je moet geduld hebben en blijven gaan. Voorlopig moeten we alleen naar onszelf kijken, niet naar de teams om ons heen. De wedstrijd van maandag tegen Burnley is nu het belangrijkst. Hopelijk markeert dat duel het begin van een zegereeks. We moeten nu karakter tonen."

Georginio Wijnaldum maakte de winnende treffer, middels een rake kopbal. Guardiola vond niet dat Claudio Bravo meer had kunnen doen om het doelpunt te voorkomen. "Er waren veel verdedigers, maar het was een goede voorzet en een goede kopbal. Ik ben niet iemand die nu schuldigen gaat aanwijzen. Dat we om een bepaalde reden hebben verloren. In een wedstrijd gebeuren heel veel dingen. Na het doelpunt hoefde Bravo amper een redding te verrichtten."