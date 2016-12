Koeman: ‘Ik zie PSV nog terugkomen, maar zij zullen de sterkste zijn’

Feyenoord kende een geweldige eerste seizoenshelft en is met een voorsprong van vijf punten op achtervolger Ajax als winterkampioen de onderbreking in gegaan. Ronald Koeman, die tussen 2011 en 2014 de leiding had in De Kuip, volgt zijn oude werkgever nog altijd op de voet en geniet van wat Giovanni van Bronckhorst dit seizoen neerzet.

“Prachtig om te zien. Ook omdat het een proces is waar ik drie jaar aan heb meegewerkt. Daarna is het financieel ietsje makkelijker geworden voor Feyenoord. Maar ik denk dat ze goede aankopen hebben gedaan”, vertelt hij in gesprek met de NOS. Koeman is vooral onder de indruk van spelers als Dirk Kuijt, Karim El Ahmadi, Eric Botteghin en Nicolai Jörgensen: “Feyenoord heeft het meest uitgebalanceerde team. Een as die ervaren is, die kracht heeft en slimheid. Daar kom je ver mee in Nederland.”

Feyenoord ging in 2001 voor de laatste keer als koploper van de Eredivisie de winterstop in, maar eindigde het seizoen met een achterstand van maar liefst zeventien punten op kampioen PSV. Koeman voorziet voor deze jaargang geen soortgelijk scenario: “Ik verwacht dat PSV nog wel terug gaat komen, maar ik denk dat Feyenoord uiteindelijk de sterkste is.”