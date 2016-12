‘Het zou voor mij goed zijn geweest als ik naar Manchester City was gegaan’

Aymeric Laporte werd een half jaar geleden voortdurend aan Manchester City gelinkt en had zelfs een onderhoud met Josep Guardiola. De centrale verdediger koos er desondanks voor om een nieuw contract met Athletic Club te ondertekenen, tot medio 2020. Clubs met interesse dienen nu aan de transferclausule van 65 miljoen euro te voldoen.

Manchester City schakelde en trok John Stones van Everton aan. Laporte, 22 jaar, sluit een buitenlandse transfer in de toekomst zeker niet uit. "Je moet altijd over aanbiedingen nadenken. Als ik in de toekomst weer voorstellen ontvang, zal ik daar zeker naar kijken. Het zou voor mij goed zijn geweest als ik naar Manchester City was gegaan. Niet alleen voor mij. Dat geldt voor elke speler. Maar de filosofie van Athletic is erg speciaal."

Het regime van Athletic staat alleen toe dat er uitsluitend Basken voor de club mogen uitkomen; voetballers die het levenslicht in Baskenland zagen of via hun familie een band met de regio hebben. Laporte, die in Frankrijk geboren is maar Baskische overgrootouders heeft, speelde tot dusver 156 officiële duels voor Athletic. Vanaf het seizoen 2018/19 bedraagt zijn clausule zeventig miljoen euro.