Conte ontsnapte nipt aan ontslag bij Chelsea

Zulte Waregem is uitgekomen bij Bryan Linssen van FC Groningen. De aanvaller van de noorderlingen is de voorbije weken naar het tweede plan verwezen door trainer Ernest Faber. (Het Laatste Nieuws)

Marvelous Nakamba staat mogelijk voor een winters vertrek bij Vitesse. De middenvelder is nog steeds in beeld bij Anderlecht, maar ook VfL Wolfsburg en Hamburger SV hebben interesse. (Kicker)