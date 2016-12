‘Ze boden Real Madrid 300 miljoen euro en Ronaldo 150 miljoen per jaar’

Cristiano Ronaldo ondertekende weliswaar recent een nieuw contract met Real Madrid, maar de kersverse winnaar van de Ballon d'Or is nog steeds zeer gewild in China. Zaakwaarnemer Jorge Mendes stelt dat een club uit de Super League, wiens identiteit hij niet wilde prijsgeven, een wereldrecord op transfergebied wilde breken.

"Een club uit China heeft Real Madrid driehonderd miljoen euro geboden en 150 miljoen euro per jaar voor Ronaldo", zo verzekerde Mendes in gesprek met onder meer AS en Marca. "Dat is niet de eerste keer. Hij is de beste voetballer ter wereld, de beste voetballer in de geschiedenis. Maar hij is gelukkig in Madrid. Hij wil blijven."

"De Chinese markt is nieuw en ze kunnen vrijwel elke voetballer kopen. Maar de komst van Cristiano is onmogelijk. Geld is niet alles", zo verzekert de belangenbehartiger. Ronaldo, 31 jaar, speelt sinds de zomer van 2009 voor Real Madrid. De Portugees, die dit kalenderjaar zowel de Champions League als het EK in Frankrijk veroverde, verlengde onlangs tot medio 2021.