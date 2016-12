Dolberg treedt met sportprijs in voetsporen Bendtner

Kasper Dolberg heeft in Denemarken de Arets Fund, de oudste sportprijs van het land, ontvangen. De negentienjarige aanvaller krijgt de prijs vanwege zijn doorbraak bij Ajax en zijn debuut bij de nationale ploeg van Denemarken.

Achter Dolberg eindigde baanwielrenner Niklas Larsen, die op de Olympische Spelen een bronzen medaille pakte, op de tweede plek. Hardloopster Anna-Emilie Möller, die net als Larsen deelnam aan de Olympische Spelen, eindigde op plek drie.

Het is voor het eerst sinds 2006 dat een voetballer de prijs in ontvangst mag nemen. Destijds was Nicklas Bendtner de gelukkige. Eerder wonnen ook voetballers als Christian Poulsen en Daniel Agger de prijs.