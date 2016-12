‘Man van zestig miljoen’ kiest jaar na brede Eredivisie-interesse voor Japan

Junya Tanaka verlaat Sporting Portugal definitief. De Japanse aanvaller werd sinds januari 2016 verhuurd aan Kashiwa Reysol, ondanks dat toenmalig Eredivisionisten FC Twente, Roda JC Kerkrade en De Graafschap interesse hadden. Na een jaar bij de club uit Kashiwa kiest Tanaka nu voor een langer verblijf in Japan, maar bij Vissel Kobe.

Sporting maakt de transfer donderdag wereldkundig. Tanaka beschikte over een contract tot medio 2019 in Lissabon, met een transferclausule van zestig miljoen euro. Het is echter veilig om te stellen dat de daadwerkelijke transfersom veel lager ligt. De viervoudig international van Japan kwam sinds zijn komst tot twintig duels en vijf doelpunten voor Sporting.

De Portugezen hebben een doorverkooppercentage van liefst vijftig procent bedongen, maken ze bekend. De 29-jarige Tanaka, die als spits en op de vleugels uit de voeten kan, tekent een contract voor onbekende duur bij Vissel Kobe. De club werd vorig seizoen twaalfde in de Japanse competitie; met Kashiwa Reysol eindigde Tanaka op plek zeven.