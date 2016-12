‘Ik zie Messi, Iniesta en Luis Enrique volgend jaar graag opnieuw samen’

Xavi hoopt dat Barcelona ook volgend seizoen de beschikking heeft over Lionel Messi, Andrés Iniesta en Luis Enrique. De oefenmeester beschikt over een aflopend contract, terwijl Messi en Iniesta tot de zomer van 2018 vastliggen. Xavi begrijpt het als Luis Enrique twijfelt over een nieuwe verbintenis, want het werk als trainer van Barcelona is volgens de clubicoon uitputtend.

"Ik zie Messi, Iniesta en Luis Enrique volgend jaar graag opnieuw samen. Dat zou betekenen dat Barça in uitstekende staat blijft", vertelt de routinier van Al-Sadd in de Spaanse media. Luis Enrique gaf vorige week aan dat hij weliswaar werkzaam is voor 's werelds beste club, maar dat zijn werk ook een andere kant heeft. "Het is enorm zware en veeleisende functie", liet Luis Enrique weten.

"Het is normaal dat een trainer van Barcelona uitgeput raakt", reageert Xavi, die tussen 1998 en 2004 samenspeelde met de trainer. "Het is de grootste club ter wereld, de druk is enorm en je moet ieder jaar prijzen pakken. Het werk is heel intens en dat merk je. Je wordt afgemat. Het ziet ernaar uit dat Luis Enrique het naar zijn zin heeft, maar er ook onder lijdt. Dat hoort bij het werk."