Twee kandidaat-trainers voor NAC Breda: ‘Hebben er een goed gevoel bij’

NAC Breda wil zo snel mogelijk een nieuwe trainer aanstellen. De club ontsloeg Marinus Dijkhuizen en het is de bedoeling dat er maandag al een nieuwe oefenmeester voor de groep staat. Het lijkt te gaan tussen Stijn Vreven en Jean-Paul de Jong.

Vreven, die als rechtsback van FC Utrecht en Vitesse een cultstatus verwierf in Nederland, is transfervrij na zijn ontslag bij Waasland-Beveren. “Wij hebben een goed gevoel bij NAC”, zegt zaakwaarnemer Evert Maesschalck tegen BN/De Stem. Vreven gaf onlangs al aan graag in Nederland aan de slag te gaan.

De Jong maakte als hoofdcoach indruk bij FC Eindhoven en tegenwoordig is hij werkzaam als assistent bij FC Utrecht. Vanaf zijn vakantieadres wil hij niet reageren op de mogelijke interesse. “Ik sta onder contract bij FC Utrecht. Ik heb geen commentaar”, aldus De Jong.