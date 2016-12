‘Stam kan na sterk eerste half jaar per direct in Premier League aan de slag’

Jaap Stam is volgens De Telegraaf in beeld om de nieuwe manager van Swansea City te worden. De dolende Premier League-club, die de laatste plaats met Hull City deelt, nam dinsdag opnieuw afscheid van een trainer. Bob Bradley kreeg slechts 85 dagen na zijn aanstelling als opvolger van Francesco Guidolin zijn congé.

Stam tekende afgelopen zomer een contract voor twee seizoenen met Reading, dat als doel had om naar de Premier League te promoveren. Ofschoon de concurrentie in de Championship zwaar is, en the Royals een wisselvallige start onder Stam kenden, staat de club inmiddels op een uitstekende derde plaats. Liefst acht van de laatste tien competitieduels werden in winst omgezet.

In Britse media worden ook topkandidaat Ryan Giggs, Chris Coleman, Roy Hodgson en Jürgen Klinsmann genoemd. Stam was voorheen onder meer trainer van Jong Ajax, waar hij vertrok omdat hij graag als hoofdtrainer van een eerste elftal aan de slag wilde.