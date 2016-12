‘Heerenveen huurt Ödegaard voor achttien maanden van Real Madrid’

SC Heerenveen hoopt met het binnenhalen van Martin Ödegaard een sensationele slag te slaan op de transfermarkt, zo schrijft De Telegraaf woensdag. In navolging van onder meer Marca en enkele Noorse media schrijft ook het dagblad dat de Friese club dicht bij het aantrekken van de spelmaker van Real Madrid is.

Heerenveen wil Odegaard, die net achttien jaar is geworden, tot de zomer van 2018 huren, zo klinkt het. Zowel Real Madrid, het management van de negenvoudig Noors international, als zijn ouders zijn het erover eens dat de Eredivisie een uitstekende plek voor de tiener is om verder geslepen te worden. Ook over de duur van verhuur, een periode van achttien maanden, zijn alle partijen het eens. Heerenveen heeft bovendien als voordeel dat het groot aanzien geniet als het gaat om het ontwikkelen van met name Scandinavisch talent.

"Ik kan er op dit moment niks over zeggen en bevestig, noch ontken het", laat technisch manager Gerry Hamstra in een reactie weten. Ödegaard, die bij Real Madrid nauwelijks in actie komt met het eerste team, leek in een eerder stadium nog op weg naar Stade Rennes. Zo was hij enkele weken geleden zelfs bij een thuiswedstrijd van de Franse club.