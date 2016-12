Racing Genk biedt Nederlander eerste kans als hoofdtrainer

Racing Genk stuurde op Tweede Kerstdag trainer Peter Maes de laan uit en de Belgische club lijkt een dag later al een opvolger te hebben gevonden. Het Belang van Limburg weet namelijk te melden dat Albert Stuivenberg de taken van de ontslagen oefenmeester bij Blauw-Wit over gaat nemen.

De 46-jarige Nederlander was tot afgelopen zomer de assistent van Louis van Gaal bij Manchester United en werkte daarvoor onder meer bij de KNVB als coach van Oranje Onder-17 en Jong Oranje. In een verder verleden werkte de 46-jarige oud-voetballer, die vanwege een ernstige blessure al op 26-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan moest zetten, in de jeugd van Feyenoord en Al-Jazira.

Stuivenberg volgt nu Maes op, die na anderhalf jaar Racing maandag de laan uit werd gestuurd. Voor de Nederlander wordt het de eerste keer dat hij op eigen benen staat als hoofdtrainer.