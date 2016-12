Transfer van Veerman naar Zuid-Korea bijna rond

(The Sun)

Wie niet waagt, wie niet wint. Sam Allardyce gaat proberen om Jermain Defoe van degradatierivaal Sunderland naar Crystal Palace te halen, ook al weet hij dat alle biedingen afgewezen zullen worden. (The Sun)

(The Independent)

Morgan Schneiderlin kan Manchester United inruilen voor een Italiaans avontuur. De middenvelder kan op huurbasis naar Internazionale vertrekken of een vast contract met Juventus ondertekenen. (The Independent)

De aanvaller, die bij sc Heerenveen weinig aan spelen toekomt, is het met Ulsan Hyundai FC bijna eens over een contract.