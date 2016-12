Bundesligisten scouten in Eredivisie: ‘Ik weet ervan, niets meer dan dat’

Wojciech Golla weet niet hoe zijn toekomst eruitziet. De Poolse verdediger van NEC beschikt over een aflopend contract, al bestaat de optie om een jaar langer met elkaar door te gaan. Verschillende Duitse clubs zouden daar echter een stokje voor willen steken.

"Mijn contract loopt over een halfjaar af. Ik weet van interesse van clubs uit de Bundesliga, maar niet meer dan dat", geeft Golla aan in gesprek met Interia. In zijn eerste seizoen kwam de mandekker tot 29 wedstrijden; in de huidige jaargang stond hij elke wedstrijd in de basis van de ploeg van Peter Hyballa. De noodzaak om te vertrekken lijkt er daarom niet te zijn.

"Ik voel me goed in Nederland. Bij NEC heb ik veel geleerd", geeft Golla aan. Ondanks dat hij wekelijks speelt lijkt de 24-jarige verdediger, die in januari 2014 zijn enige interland speelde, nog niet in beeld voor een rentree in het Pools elftal. "Ik heb geen signalen ontvangen. Uiteindelijk ligt het niet in mijn handen. Ik probeer alles te doen om op te vallen."