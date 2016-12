‘Lionel Messi weet dat dat de andere voetballers hem ook beter maken’

Luis Enrique is van mening dat Lionel Messi bij de best mogelijke club zit om de beste voetballer in de historie te blijven. De sterspeler uit Argentinië staat voorlopig nog maar tot medio 2018 op de loonlijst van Barcelona, dat achter de schermen bezig is om de aanvaller voor de achtste keer een nieuw en langer contract te laten ondertekenen.

"Bij Barcelona is er een direct verband tussen 'wat ben ik hier gelukkig' en het feit dat hij zijn ploeggenoten beter maakt", zo vertelt de oefenmeester via de officiële kanalen van Barcelona. De uitstekende relatie met zijn ploeggenoten, in voetballend opzicht, is volgens Luis Enrique een goede basis voor succes. "Hij weet namelijk dat de andere voetballers hem ook beter maken. En dat heeft hij zelf ook meermaals gezegd."

"Luis Suárez maakt ons beter, maar Luis wordt beter dankzij zijn ploeggenoten. En dat geldt ook voor Neymar, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Javier Mascherano, Jordi Alba... Denis Suárez, Rafinha, Arda Turan. Alle voetballers. We kunnen er een of twee missen, maar onderling zorgen ze ervoor dat ze beter worden." In de optiek van Luis Enrique is er maar één nummer één en dat moet Messi blijven. "Daarna komen de individuele kwaliteiten om de hoek kijken. Maar het idee is dat je in een team speelt, waarin jij de nummer één bent, je ploeggenoten je daarin steunen én je beter maken."