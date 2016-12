Neymar: ‘Hij is de allerbeste middenvelder die ik ooit heb zien spelen’

Neymar zette onlangs zijn handtekening onder een nieuw contract met Barcelona, tot de zomer van 2021. De aanvaller uit Brazilië maakt in een uitgebreid interview met de competitiebond LaLiga duidelijk dat hij zeer gelukkig is in Catalonië, zowel privé als sportief. "Natuurlijk is het winnen van de Ballon d'Or een doel dat ik voor ogen heb, maar het is niet iets waar ik alles voor opzij ga zetten."

"Ik wil gelukkig zijn en ik ben gelukkig bij Barcelona", zo stelt Neymar. "Als ik de Ballon d'Or niet win, is er niks aan de hand. Ik voetbal niet om de Ballon d'Or te winnen, ik voetbal om gelukkig te zijn. Het winnen van de Ballon d'Or is het resultaat van hard werken. Er kan maar één winnaar per jaar zijn, ook al is Lionel Messi de beste. Het is voor mij een grote eer om zijn ploeggenoot te zijn en alles met hem te delen."

Neymar is niet alleen vol lof over Messi. "Andrés Iniesta is de allerbeste middenvelder die ik ooit heb zien spelen", zo verzekert de Braziliaan. "Vanwege zijn kwaliteiten, vanwege alles. Dat weet iedereen. Om goed te zijn, om een legende te zijn, heb je geen bal nodig. Hij is met geen enkele speler te vergelijken, hij is namelijk heel, heel verschillend. Andrés is elegant en een klasse apart. Dat laat hij elke dag zien."

Neymar praat liever niet over zichzelf, maar gaat graag in op vragen over 'MSN'. "We zijn geschiedenis aan het schrijven. Dat weten we, en we voelen ons steeds beter. We willen gelukkig blijven en we weten dat we niet altijd de beste kunnen zijn. Maar op de trainingen en tijdens wedstrijden genieten we van de manier waarop we samenspelen. Het is raar omdat ik een Braziliaan ben, Messi een Argentijn en Luis Suárez een Uruguayaan. We zijn elkaars rivalen in Zuid-Amerika. Maar we hebben een geweldige vriendschap opgebouwd en we maken continu grappen. Het is geweldig dat je in de voetballerij zulke personen ontmoet."