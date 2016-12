'We weten heel goed dat hij een van 's werelds beste keepers is'

Tottenham Hotspur slaagde er deze week opnieuw in om een sleutelspeler langer vast te leggen. In navolging van Harry Kane, Dele Alli, Jan Vertonghen en Christian Eriksen zette ook Hugo Lloris zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis: de doelman ligt vast tot de zomer van 2022. Trainer Mauricio Pochettino wrijft in zijn handen.

"Dit is een gigantische stap voorwaarts voor de club", stelt de Argentijn zaterdag in de Engelse media. "Hij is onze aanvoerder, onze leider. Alle spelers respecteren hem en erkennen hem als leider. Het is een grote stap om hem een contract te laten tekenen. Het is een teken van toewijding. Ik heb nooit het idee gehad dat ik hem zou kwijtraken, maar we weten heel goed dat hij een van 's werelds beste keepers is. Dan sta je altijd in de belangstelling van andere clubs."

Pochettino merkt een trend: alle spelers hebben het in interviews na hun contractverlenging over het 'project' van de club. Dat klinkt de trainer van de nummer vijf van Engeland als muziek in de oren. "Ze zeggen allemaal dat ze hier gelukkig zijn. Ze zijn het eens met onze filosofie. Dat is de sleutel. Al onze spelers willen langdurig bij ons project betrokken blijven en dat is fantastisch voor ons."