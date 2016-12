‘Barcelona troeft Bayern en Chelsea af met zomerse transfer van dertig miljoen’

João Cancelo maakt komende zomer de overstap van Valencia naar Barcelona. Dat meldt SPORT zaterdagmiddag. Beide clubs zouden een transfersom van dertig miljoen euro zijn overeengekomen. De 22-jarige rechtsback tekent naar verluidt een vijfjarig contract in Camp Nou.

De transfer wordt voorlopig nog niet bevestigd door de betrokken partijen. De sportkrant verwacht dat Barcelona de deal pas na dit seizoen wereldkundig maakt. De Catalaanse grootmacht wilde snel handelen, om andere geïnteresseerde clubs af te troeven. Naar verluidt hadden Bayern München en Chelsea eveneens belangstelling voor de jeugdige vleugelverdediger, die zelf had laten weten het seizoen af te willen maken in Valencia.

Barcelona heeft behoefte aan een nieuwe rechtsback, want Aleix Vidal heeft de verwachtingen niet ingelost. Dit seizoen wordt Sergi Roberto, van nature een middenvelder, ingezet om van achteruit de rechterflank te bestrijken. Cancelo, die tot medio 2021 vastligt bij Valencia, kwam anderhalf jaar geleden voor vijftien miljoen euro over van Benfica. Dit seizoen was hij vooralsnog goed voor vijftien competitieduels.