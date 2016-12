Achtvoudig Engels international meldt contractnieuws als ‘kerstcadeau’

Keeper Ben Foster van West Bromwich Albion heeft zijn overeenkomst met de club opengebroken en verlengd tot medio 2019. Via de officiële kanalen hebben the Baggies het over een ‘vroeg kerstcadeautje’. De doelman speelde onlangs zijn 150ste Premier League-wedstrijd voor de club.

“We zijn heel erg bij met de contractverlenging van Ben”, aldus manager Tony Pulis. “Iedereen heeft gezien hoe goed hij dit seizoen in vorm is. Voor alle andere keepers binnen de club zet hij de standaard.”

Foster, die in het verleden onder contract stond bij clubs als Manchester United en Birmingham City, speelde in totaal 161 officiële wedstrijden voor de club. De 33-jarige keeper hield 41 keer zijn doel schoon. De achtvoudig international van Engeland werd in het recente verleden nog even in verband gebracht met Tottenham Hotspur.