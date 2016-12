‘Misschien kopen we De Graafschap wel, samen met Luuk en Siem de Jong’

Alexander Büttner liet zijn contract bij Dynamo Moskou ontbinden en het lijkt erop dat de linksachter op weg is naar Vitesse. In de documentaire De wondere wereld van de Büttners op Omroep Gelderland doet vader Christiaan Büttner een aantal opvallende uitspraken.

“Die jongen heeft alleen maar pech gehad. Bij Manchester United… Zes weken geleden heb ik Sir Alex Ferguson nog gesproken. Die zei dat Alexander zijn linksback zou zijn, als hij daar trainer was gebleven. Maar door dat gedoe met Louis van Gaal en zo… Alex kon daar wel blijven, maar had geen vertrouwen in Van Gaal”, vertelt vader Büttner.

Door de contractontbinding in Moskou gaan de Büttners, die een hechte familieband hebben, op weg naar een nieuw avontuur. “Misschien denken we wel: fuck you met het geld. Die jongen heeft geld zat. Misschien gaan we wel naar Vitesse, of kopen we De Graafschap op, met nog een paar spelers. Met Luuk, Siem de Jong. Gaan we De Graafschap groot maken”, lacht Büttner senior. Büttner groeide net als de broers De Jong op in Doetinchem.