Voormalig FC Twente-verdediger ontsnapt aan flinke straf in Saoedi-Arabië

Bruno Uvini, die vorig seizoen door Napoli aan FC Twente werd verhuurd, is onlangs ontsnapt aan flinke problemen met de autoriteiten in Saoedi-Arabië, het land waar hij sinds een aantal maanden voor Al Nassr speelt.

Uvini ging namelijk met zijn vrouw, ploeggenoot Victor Ayala en enkele vrienden eten in een bekend restaurant in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Hier nam het gezelschap plaats in de mannen-, ook wel vrijgezellen-, sectie van de gelegenheid, terwijl er eigenlijk voor de familiesectie van het restaurant gekozen had moeten worden. Verschillende Saoedische media melden dat Uvini daarna op de vingers werd getikt door de religieuze politie, die niet gediend was van deze overtreding.

Volgens de berichten had Uvini flink in de problemen kunnen komen door het incident, dat onder meer tot stokslagen voor zijn vrouw had kunnen leiden. Nadat de Braziliaan uit had gelegd dat hij nieuw was in het land en nog niet bekend was met de wetten en gebruiken, liep het geheel echter met een sisser af. Het gezelschap mocht na een officiële waarschuwing vertrekken.