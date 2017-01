Update: Ibrahimovic wint rechtzaak om dopingbeschuldigingen

Ulf Karlsson moet zich op 19 december voor de rechter verantwoorden voor zijn beschuldigingen aan het adres van Zlatan Ibrahimovic. De voormalig teamarts van de Zweedse nationale ploeg liet in april van dit jaar weten het verdacht te vinden hoeveel zwaarder Ibrahimovic in zijn tijd bij Juventus werd.

“Zlatan kwam bij Juventus tien kilo aan in zes maanden tijd. Ik denk dat hij doping gebruikte, zo leek het wat mij betreft. Ik ben ervan overtuigd. Hij heeft er in zes maanden tijd tien kilo aan spieren bij gekweekt, het is onmogelijk om dat in zo’n korte tijd voor elkaar te krijgen”, liet Karlsson toen optekenen door SportBladet.

Het Zweedse medium Expressen meldt nu dat Ibrahimovic een zaak tegen de arts is begonnen wegens smaad. Karlsson zwakte zijn uitspraken eerder al af door te stellen dat hij niet heeft gezegd dat de spits van Manchester United honderd procent zeker aan de doping zat. Later bood hij ook zijn excuses aan voor zijn uitlatingen.

Update maandag 9 januari 13.10 – Ibrahimovic wint rechtzaak om dopingbeschuldigingen

Zlatan Ibrahimovic heeft de rechtzaak tegen Ulf Karlsson gewonnen. De Zweed van Manchester United spande deze aan nadat de voormalig bondscoach van de nationale atletiekploeg van Zweden suggereerde dat Ibrahimovic verboden middelen gebruikte toen hij voor Juventus speelde. De oud-teamarts is vanwege smaad tot een boete van omgerekend zo’n 2500 euro veroordeeld.