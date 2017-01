Update: Napoli-arts verwacht rentree Milik binnen twee weken

Arek Milik scheurde in oktober een kruisband in zijn linkerknie. Het herstel van de aanvaller van Napoli verloopt voorspoedig: de ex-Ajacied is weer actief op het veld en in januari hoopt hij weer minuten te maken.

“Ik werk hard aan een terugkeer”, schrijft de Pool op Twitter. “Ik heb mijn eerste stappen op het veld met de bal weer gezet. Ik dank iedereen die mijn steunt in deze moeilijke tijd.” De Italiaanse sportkrant Tuttosport schrijft dat Milik mikt op een terugkeer in januari.

Als Milik in januari terugkeert hoeft Napoli niet langer op zoek naar een vervanger, maar volgens het dagblad blijft de topclub speuren naar iemand die de aanvalslinie kan ondersteunen. Namen als Simone Zaza, Leonardo Pavoletti en Mattia Destro worden het meest genoemd.

Update 12 januari 15.05 uur - Napoli-arts verwacht rentree Milik binnen twee weken

In gesprek met Radio Kiss Kiss Napoli heeft Alfonso De Nicola, clubarts van Napoli, laten weten dat Arek Milik binnen twee weken weer bij de selectie kan zitten. De Poolse aanvaller scheurde in oktober de voorste kruisband in zijn linkerknie, maar kent een zeer voorspoedig herstel. De Nicola denkt dat Milik voor de wedstrijd tegen Palermo, op 29 januari, weer beschikbaar is voor trainer Maurizio Sarri. "Donderdag traint hij weer met de groep. Hij kan al wat wedstrijdritme opdoen. Al een week na de operatie zat hij in het zwembad, een echte atleet. Hij moet nu weer gewend raken aan fysiek contact", zegt de arts over de revalidatie van Milik.