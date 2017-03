Update: Overname van AC Milan komt serieus in gevaar

Het is nog niet zeker of AC Milan definitief overgenomen gaat worden door een groep Chinese investeerders. Persbureau Bloomberg meldt woensdag op basis van anonieme bronnen dat er sprake is geweest van vervalste bankgegevens.

De nieuwe eigenaren gaan clubvoorzitter Silvio Berlusconi voor 740 miljoen euro uitkopen, maar het is dus nog maar de vraag of het definitief gaat gebeuren. Het consortium liet documenten zien van de Jiangsu Bank, maar uit navraag van Bloomberg bleek dat de bank die gegevens nooit heeft verstrekt.

De investeerders hebben laten weten de deal sowieso af te willen ronden, maar voorlopig is er nog altijd sprake van een voorlopige koopovereenkomst. Als de deal niet wordt afgerond, kan AC Milan een grote toegezegd geldsom om de selectie te versterken op de buik schrijven.

Update 26 november 17.20 uur - Overname van AC Milan loopt mogelijk maanden vertraging op

De overname van AC Milan die voor 13 december gepland stond, loopt waarschijnlijk vertraging op. De huidige voorzitter, Silvio Berlusconi, heeft aan Sky Italia laten weten dat de Chinese autoriteiten nog geen toestemming hebben gegeven voor de overname en dat de deal daardoor maximaal twee maanden langer op zich kan laten wachten. Berlusconi gaat in ieder geval niet op zoek naar een andere koper, zo verzekerde hij.

Update 7 december 13.30 uur - Overname van AC Milan uiterlijk in maart afgerond

De overname van AC Milan stond voor 13 december gepland, maar vindt pas op uiterlijk 3 maart doorgang. Fininvest, de investeringsmaatschappij van Silvio Berlusconi, laat in een statement weten dat hij daarover met Sino-Europe Sports overeenstemming heeft bereikt.

Update 1 maart 09.12 uur - Overname van AC Milan komt serieus in gevaar

De overname van AC Milan door Sino-Europe Sports heeft opnieuw vertraging opgelopen. De deal zou aanvankelijk in december worden afgerond, maar later werd er een nieuwe deadline vastgesteld op 3 maart. Ook die datum zal niet worden gehaald, want diverse Italiaanse media weten te melden dat één investeerder zich heeft teruggetrokken en dat Yonghong Li er daardoor alleen voor staat. Omdat hij de 320 miljoen euro niet in zijn eentje kan of wil opbrengen, volgt er een nieuwe aanbetaling en zal Yonghong op zoek moeten naar een extra investeerder. Il Sole 24 meldt tevens dat er binnen de club zorgen zijn of Milan überhaupt wel overgenomen zal worden door Sino-Europe Sports.