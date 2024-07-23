Champions League Qualification
Lugano
LUG
- Ayman El Wafi (4')
- Uran Bislimi (64')
- Milton Valenzuela (90'+4')
FT
3
4
Fenerbahce
FEN
- Edin Dzeko (45'+1' P., 46', 67')
- Ferdi Kadioglu (74')
R1-1FT3-4
Lugano
LUG
Gebeurtenissen
Fenerbahce
FEN
3:4Milton Valenzuela
3:490' + 4'
2:4Ferdi Kadioglu
2:474'
2:3Edin Dzeko
Sebastian Szymanski2:367'
2:2Uran Bislimi
Mattia Bottani2:264'
1:2Edin Dzeko
Dušan Tadić1:246'
Statistieken
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist