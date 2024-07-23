Champions League Qualification
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Lugano
LUG
  • Ayman El Wafi (4')
  • Uran Bislimi (64')
  • Milton Valenzuela (90'+4')
FT
3
4
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Fenerbahce
FEN
  • Edin Dzeko (45'+1' P., 46', 67')
  • Ferdi Kadioglu (74')
R1-1FT3-4
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Lugano
LUG

Gebeurtenissen

Fenerbahce crest
Fenerbahce
FEN
3:4
Milton Valenzuela
3:4
90' + 4'
2:4
Ferdi Kadioglu
2:4
74'
2:3
Edin Dzeko
Sebastian Szymanski2:3
67'
2:2
Uran Bislimi
Mattia Bottani2:2
64'
1:2
Edin Dzeko
Dušan Tadić1:2
46'

Statistieken

Uitleg

Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist

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