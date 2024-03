In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben Lees verder

Roda JC Kerkrade is in de Keuken Kampioen Divisie op vier punten gekomen van koploper Willem II. De nummer twee poetste vrijdagavond in Tilburg een Lees verder