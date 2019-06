Foppe de Haan: 'Oranje Leeuwinnen moeten wakker worden'

Vrijdag 14 juni 2019 om 12:14 uur.

Foppe de Haan was assistent-trainer toen de Oranje Leeuwinnen zegevierden op het EK 2017. De Haan was niet te spreken over de eerste wedstrijd op het huidige WK.In bovenstaande video vertelt hij tegen Peter van Drunen van DAZN welke aanpassingen hij zou doorvoeren om Oranje weer te laten floreren.



De Friese oefenmeester roept ook zijn aanvaring met Sherida Spitse in herinnering. "Ze was hartstikkene geagiteerd toen ik vroeg wanneer ze in looppas zou gaan", blikt hij lachend terug.