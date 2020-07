Georginio Wijnaldum:

van pleintjesvoetballer tot uitgesproken wereldster

Georginio Wijnaldum brak ooit als zestienjarige jongen door bij Feyenoord en mag zich inmiddels een grote meneer in het voetbal noemen. De reservecaptain van het Nederlands elftal won de afgelopen twaalf maanden de Champions League, het WK voor clubs en de Engelse landstitel met Liverpool. Ook kreeg hij veel lof voor zijn aandeel in de strijd tegen racisme. Voetbalzone gaat terug naar het begin en reconstrueert zijn imposante reis op weg naar de wereldtop.

Door Chris Meijer & Thijs Verhaar

Het schoolplein op de Nicolaasschool in Rotterdam is begin jaren negentig iedere pauze het toneel van een grote groep hoopvolle jongetjes. Allemaal dromen ze ervan door te breken bij Feyenoord, Sparta of Excelsior. De besten zijn Ivan Almeida en Georginio Wijnaldum. “Wij werden altijd het eerst gekozen bij het ‘poten’. We mochten niet vaak samen van de juffen en meesters omdat het anders niet eerlijk was”, herinnert Almeida zich. “De andere kinderen kwamen dan gewoon niet blij terug in de les.”

Zelf zat hij het liefst met Wijnaldum in een team, want de twee respecteerden elkaars talenten en werden al snel hechte vrienden. Ze groeiden samen op en spreken elkaar nog steeds, zelfs nu de een tot de beste middenvelders ter wereld wordt gerekend en de ander als verkoopadviseur bij een autodealer werkt.

“We spreken elkaar via WhatsApp of de PlayStation, al is het nu minder dan voorheen. Als we elkaar spreken of zien, komt er altijd een verhaal van vroeger naar boven. Een dom grapje of een trainer die boos werd. Als hij een interview geeft, merk je dat hij in zijn doen of laten niks is veranderd ten opzichte van toen hij klein was.”

Als klein jongetje woonde Wijnaldum met zijn oma in de wijk Schiemond, terwijl Almeida uit Spangen kwam. “Ik moest de Keileweg oversteken om in Schiemond te komen en vroeger liepen daar hoeren, dus dat was geen fijn terrein om als kind in de buurt te komen. Naarmate we ouder werden en elkaar goed kenden, gingen we bij elkaar spelen”, gaat Almeida in een exclusief interview met Voetbalzone terug naar de beginfase van hun vriendschap.

“Er waren heel veel verleidingen in de buurt. Maar wij waren altijd met voetbal bezig én werden streng opgevoed. ‘Joh, ga niet op dat pleintje voetballen. Daar is alles goed’, werd er gezegd. Daar luister je dan naar, want je wist dat het verkeerd kon gaan of dat je met verkeerde mensen in aanraking kon komen. We hadden alleen een bal nodig. Zelfs zonder doeltjes maakten we plezier. Als je ergens plezier in hebt of er goed in bent, is het makkelijker om bepaalde verleidingen te weerstaan.”

Wijnaldum werd ook op het rechte pad gehouden door zijn nu 89-jarige oma Francina. Zij is volgens Almeida streng, maar rechtvaardig. “Hij wist precies wat wel en niet mocht. Iedereen luisterde naar haar en had respect, want ze had met iedereen het beste voor. Dat merkte je als kind, als je wat fout deed, wist je: dit moet ik de volgende keer beter doen. Hoe je gevormd wat als mens, heeft met je opvoeding te maken.”

De wetten van de Rotterdamse straat hebben volgens Almeida ook een grote rol gespeeld in hun ontwikkeling. “Op de pleintjes merkten we dat we met oudere jongens mee konden komen, want op school speel je nog voornamelijk met kinderen van je eigen leeftijd. Die oudere jongens zeiden: ‘Jullie hebben genoeg gespeeld, wij gaan nu voetballen’. Dan moest je laten zien dat ze eerst van ons moeten winnen en daar dwong je respect mee af.”