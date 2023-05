Voetbal op tv vandaag en dit weekend: ESPN, Ziggo Sport en Viaplay

Vrijdag, 5 mei 2023 om 18:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:39

In dit wekelijkse overzicht staat het volledige televisieschema van de nieuwe speelronde in de Keuken Kampioen Divisie, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A en Ligue 1. Indien relevant worden ook de wedstrijden uit de Jupiler Pro League, Süper Lig, Liga Portugal, Schotse Premiership en bekerwedstrijden in het televisieschema meegenomen. Eerst op volgorde van tijd per zender (ESPN, Ziggo Sport en Viaplay), daarna door elkaar gehusseld in het onderste kopje 'totaalvoetbal'. Bij de Keuken Kampioen Divisie staat vermeld of een wedstrijd ook niet wordt uitgezonden.

ESPN: Keuken Kampioen Divisie & TOTO KNVB Beker

Vrijdag

20.00 uur: RKC Waalwijk - FC Volendam (ESPN 2 & ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: Telstar - Willem II (ESPN 3 & ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: FC Dordrecht - Heracles Almelo (ESPN 4 & ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: De Graafschap - MVV Maastricht (ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: Helmond Sport - VVV-Venlo (ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: Roda JC Kerkrade - FC Eindhoven (ESPN 1, schakelkanaal)

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zaterdag

18.45 uur: Sparta Rotterdam - PSV (ESPN 2)

20.00 uur: NEC - sc Heerenveen (ESPN 1)

20.00 uur: SC Cambuur - FC Utrecht (ESPN 3)

21.00 uur: Ajax - AZ (ESPN 2)

Zondag

12.15 uur: Almere City - NAC Breda (ESPN 1)

12.15 uur: FC Emmen - FC Twente (ESPN 2)

14.30 uur: Excelsior - Feyenoord (ESPN 1)

14.30 uur: Go Ahead Eagles - FC Groningen (ESPN 3)

16.45 uur: Fortuna Sittard - Vitesse (ESPN 2)

Maandag

20.00 uur: Jong PSV - PEC Zwolle (ESPN 1)

20.00 uur: Jong Ajax - ADO Den Haag (Geen live-uitzending)

20.00 uur: Jong AZ - TOP Oss (Geen live-uitzending)

20.00 uur: Jong FC Utrecht - FC Den Bosch (Geen live-uitzending)

Ziggo Sport: Serie A, Ligue 1, Copa del Rey, Liga Portugal, Pro League en Süper Lig

Zaterdag

15.00 uur: AC Milan - Lazio (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

17.00 uur: OGC Nice - Stade Rennes Ziggo Sport Voetbal)

18.00 uur: AS Roma - Internazionale (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

18.15 uur: Club Brugge - Union Sint-Gillis (Ziggo Sport Docu)

19.00 uur: Stade Reims - Lille OSC (Ziggo Sport Voetbal)

21.00 uur: RC Lens - Olympique Marseille (Ziggo Sport Voetbal)

21.30 uur: Benfica - Sporting Braga (Ziggo Sport Docu)

22.00 uur: Real Madrid - Osasuna (Copa del Rey, Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

Zondag

12.30 uur: Atalanta - Juventus (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

13.00 uur: SCO Angers - AS Monaco (Ziggo Sport Voetbal)

15.00 uur: AC Ajaccio - Toulouse (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

17.05 uur: Olympique Lyon - Montpellier (Ziggo Sport Voetbal)

18.00 uur: Napoli - Fiorentina (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

18.30 uur: Royal Antwerp - KRC Genk (Ziggo Sport Docu)

20.45 uur: Troyes - Paris Saint-Germain (Ziggo Sport Voetbal)

21.30 uur: FC Paços de Ferreira - Sporting Portugal (Ziggo Sport Docu)

Maandag

19.00 uur: Galatasaray - Istanbul Basaksehir (Ziggo Sport Voetbal)

20.45 uur: Sassuolo - Bologna (Ziggo Sport Docu)

Viaplay: Premier League en Bundesliga

Vrijdag

20.30 uur: Bayer Leverkusen - 1. FC Köln (Viaplay)

20.30 uur: 1. FSV Mainz 05 - Schalke 04 (Viaplay)

Zaterdag

15.30 uur: SC Freiburg - RB Leipzig (Viaplay)

15.30 uur: TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (Viaplay)

15.30 uur: Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum (Viaplay)

15.30 uur: FC Augsburg - 1. FC Union Berlin (Viaplay)

15.30 uur: Hertha BSC - VfB Stuttgart (Viaplay)

16.00 uur: Bournemouth - Chelsea (Viaplay)

16.00 uur: Manchester City - Leeds United (Viaplay)

16.00 uur: Tottenham Hotspur - Crystal Palace (Viaplay)

16.00 uur: Wolverhampton Wanderers - Aston Villa (Viaplay)

18.30 uur: Liverpool - Brentford (Viaplay)

18.30 uur: Werder Bremen - Bayern München (Viaplay)

Zondag

17.30 uur: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg (Viaplay)

17.30 uur: Newcastle United - Arsenal (Viaplay)

20.00 uur: West Ham United - Manchester United (Viaplay)

Maandag

16.00 uur: Fulham - Leicester City (Viaplay)

18.30 uur: Brighton & Hove Albion - Everton (Viaplay)

21.00 uur: Nottingham Forest - Southampton (Viaplay)

Totaalvoetbal

Vrijdag

20.00 uur: RKC Waalwijk - FC Volendam (ESPN 2 & ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: Telstar - Willem II (ESPN 3 & ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: FC Dordrecht - Heracles Almelo (ESPN 4 & ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: De Graafschap - MVV Maastricht (ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: Helmond Sport - VVV-Venlo (ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: Roda JC Kerkrade - FC Eindhoven (ESPN 1, schakelkanaal)

20.30 uur: Bayer Leverkusen - 1. FC Köln (Viaplay)

20.30 uur: 1. FSV Mainz 05 - Schalke 04 (Viaplay)

Zaterdag

15.00 uur: AC Milan - Lazio (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

15.30 uur: SC Freiburg - RB Leipzig (Viaplay)

15.30 uur: TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (Viaplay)

15.30 uur: Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum (Viaplay)

15.30 uur: FC Augsburg - 1. FC Union Berlin (Viaplay)

15.30 uur: Hertha BSC - VfB Stuttgart (Viaplay)

16.00 uur: Bournemouth - Chelsea (Viaplay)

16.00 uur: Manchester City - Leeds United (Viaplay)

16.00 uur: Tottenham Hotspur - Crystal Palace (Viaplay)

16.00 uur: Wolverhampton Wanderers - Aston Villa (Viaplay)

17.00 uur: OGC Nice - Stade Rennes Ziggo Sport Voetbal)

18.00 uur: AS Roma - Internazionale (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

18.15 uur: Club Brugge - Union Sint-Gillis (Ziggo Sport Docu)

18.30 uur: Liverpool - Brentford (Viaplay)

18.30 uur: Werder Bremen - Bayern München (Viaplay)

18.45 uur: Sparta Rotterdam - PSV (ESPN 2)

19.00 uur: Stade Reims - Lille OSC (Ziggo Sport Voetbal)

20.00 uur: NEC - sc Heerenveen (ESPN 1)

20.00 uur: SC Cambuur - FC Utrecht (ESPN 3)

21.00 uur: Ajax - AZ (ESPN 2)

21.00 uur: RC Lens - Olympique Marseille (Ziggo Sport Voetbal)

21.30 uur: Benfica - Sporting Braga (Ziggo Sport Docu)

22.00 uur: Real Madrid - Osasuna (Copa del Rey, Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

Zondag

12.15 uur: Almere City - NAC Breda (ESPN 1)

12.15 uur: FC Emmen - FC Twente (ESPN 2)

12.30 uur: Atalanta - Juventus (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

13.00 uur: SCO Angers - AS Monaco (Ziggo Sport Voetbal)

14.30 uur: Excelsior - Feyenoord (ESPN 1)

14.30 uur: Go Ahead Eagles - FC Groningen (ESPN 3)

15.00 uur: AC Ajaccio - Toulouse (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

16.45 uur: Fortuna Sittard - Vitesse (ESPN 2)

17.05 uur: Olympique Lyon - Montpellier (Ziggo Sport Voetbal)

17.30 uur: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg (Viaplay)

17.30 uur: Newcastle United - Arsenal (Viaplay)

18.00 uur: Napoli - Fiorentina (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

18.30 uur: Royal Antwerp - KRC Genk (Ziggo Sport Docu)

20.00 uur: West Ham United - Manchester United (Viaplay)

20.45 uur: Troyes - Paris Saint-Germain (Ziggo Sport Voetbal)

21.30 uur: FC Paços de Ferreira - Sporting Portugal (Ziggo Sport Docu)

Maandag

16.00 uur: Fulham - Leicester City (Viaplay)

18.30 uur: Brighton & Hove Albion - Everton (Viaplay)

19.00 uur: Galatasaray - Istanbul Basaksehir (Ziggo Sport Voetbal)

20.00 uur: Jong PSV - PEC Zwolle (ESPN 1)

20.45 uur: Sassuolo - Bologna (Ziggo Sport Docu)

21.00 uur: Nottingham Forest - Southampton (Viaplay)