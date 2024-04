Van 't Hof reageert op vermeende voorkeursbehandeling Ajax tijdens Studio Sport

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de uitzending van Studio Sport van zondagavond.

Een X-gebruiker wees Studio Sport zondagavond op de indeling van het programma. De volgorde van de samenvattingen wordt, uitzonderingen daargelaten, al jaren gebaseerd op de stand van de ranglijst in de Eredivisie, maar deze keer werd Ajax eerder uitgezonden dan FC Twente hoewel de Tukkers boven de Amsterdammers staan.

“Waarom Ajax vóór FC Twente uitzenden? Staat de ranglijst de redactie soms niet aan?”, viel er te lezen in de tweet, die inmiddels meer dan zestigduizend keer is bekeken. Presentator Gert van ’t Hof besloot de X-gebruiker uitleg te geven. “Het was logisch om na Feyenoord even de overwinning van NEC op PSV te laten zien.”

“Omdat NEC door de zege Ajax passeert is het weer logisch om Ajax dan te laten zien”, vervolgt Van ’t Hof. “Zoals we ook AZ – Vitesse en de Twentse derby bij elkaar hebben gehouden. Heb je wel kunnen slapen?”, sluit de presentator af met een knipoog.

