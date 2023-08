Unibet Uitblinker: hoge odd voor een goal van De Jong tegen Rangers!

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 15:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:37

PSV moet in de play-offs van de Champions League zien af te rekenen met Rangers. Vorig jaar waren de Eindhovenaren niet opgewassen tegen de Schotse grootmacht, waardoor spelen in het miljoenenbal uitbleef. Lukt het deze keer wel voor PSV? Unibet heeft voor de ontmoeting op Ibrox een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Rangers - PSV is dit een speciale odd voor een doelpunt van Luuk de Jong. De reguliere quotering is 2.80. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 4.00! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. De PSV-spits kent een uitstekende start van het seizoen: drie doelpunten in de derde voorronde van de Champions League en een in de Eredivisie.

Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de UniBoost Uitblinker!

De Jong, die binnenkort zijn 33ste verjaardag viert, is de onbetwiste aanvalsleider van PSV. In de herfst van zijn loopbaan wil de geroutineerde aanvaller graag nog een keer in de Champions League spelen. Hij kan zijn ploeg helpen door dinsdagavond te scoren tegen Rangers. De Europese clash in Glasgow begint om 21:00 uur Nederlandse tijd.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+