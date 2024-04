The Athletic ziet Bosz én Slot als ideale trainer voor dezelfde Europese topclub

Met een aanstaande landstitel en fraaie Champions League-campagne heeft Peter Bosz zijn visitekaartje als trainer van PSV afgegeven. Arne Slot zal zichzelf met de winst van de TOTO KNVB Beker en zijn manier van spelen ongetwijfeld ook in de kijker hebben gespeeld bij verschillende Europese clubs. The Athletic brengt het tweetal zondag in verband met Manchester United, waar Erik ten Hag zwaar onder druk staat.

The Red Devils bivakkeren momenteel op een teleurstellende zevende plaats in de Premier League, terwijl zondag met de nodige moeite de finale van de FA Cup werd bereikt. Ten Hag zag zijn ploeg tegen Coventry City, dat achtste staat in de Championship een 0-3 voorsprong uit handen geven, diep in de verlenging door het oog van de naald kruipen met een afgekeurd tegendoelpunt, om vervolgens in de beslissende penaltyreeks aan het langste eind te trekken.

De nieuwe mede-eigenaar van Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, en sportief directeur Dave Brailsford hebben nog geen knoop doorgehakt over de sportieve toekomst van Ten Hag. De druk op de Nederlandse manager lijkt met de week toe te nemen, waardoor de kans zeer reëel is dat Ten Hag bezig is aan zijn laatste seizoen op Old Trafford.

Onder meer Gareth Southgate (bondscoach Engeland), Zinédine Zidane (clubloos), Graham Potter (clubloos) en Thiago Motta (Bologna) werden al in verband gebracht met een dienstverband bij Manchester United.

Ratcliffe heeft al benadrukt dat hij zich met de clubleiding gaat buigen over de speelstijl die komend seizoen gehanteerd moet worden. De verwachting van The Athletic is dat er komend seizoen snel, direct, energiek aanvallend voetbal, gebaseerd op dominantie, wordt geëist.

De Engelse nieuwssite heeft in hun zoektocht naar de ideale manager voor Manchester United gefilterd op managers die bovengemiddeld scoren op het creëren van kansen, balbezit en pressing. Daarbij kwamen naast Rúben Amorim (Sporting Portugal) ook Slot en Bosz naar voren uit de data.

“Slot leidde Feyenoord vorig seizoen voor de tweede keer in meer dan twintig jaar naar de landstitel met zijn hoge manier van drukzetten en aanvallende voetbal. Cruciaal is dat Slot geprezen wordt om zijn vermogen om spelers te beter te maken en jeugd de kans te geven. Feyenoord heeft nu een selectie waarvan de gemiddelde leeftijd de op drie na jongste in de Eredivisie is”, aldus The Athletic.

Peter Bosz kan eveneens rekenen op lof. “Zijn energieke stijl heeft ervoor gezorgd dat PSV dit seizoen de meest opwindende ploeg is in de zeven grootste Europese competities. Geen enkel team creëert meer dan hun 2,8 Expected Goals per 90 minuten (zonder penalty’s). Het bereiken van de laatste zestien in de Champions League heeft de ploeg van Bosz nog meer in de schijnwerpers gezet. Met nog vier wedstrijden te gaan voeren ze de Eredivise aan met een voorsprong van negen punten op Feyenoord.”

Toch plaatst The Athletic een kleine kanttekening bij de namen van Slot en Bosz. “Maar misschien is het vervangen van een Nederlandse manager door een andere Nederlandse oefenmeester wel te gevoelig.”



