Ten Hag en Manchester United zijn volledig overtuigd en activeren clausule

Manchester United heeft de optie in het contract van Victor Lindelöf gelicht, zo verzekert The Athletic. De Zweed lag tot medio 2024 vast, maar daar wordt nu een jaar aan vastgeplakt. United moet het nieuws zelf overigens nog wel bevestigen.

Ten Hag ziet Lindelöf als een belangrijke kracht in het hart van de verdediging. De Zweed kwam dit seizoen al achttien maal in actie over alle competities: vaker dan alle andere centrumverdedigers. Een knappe prestatie, daar de Zweed al weken kampt met een liesblessure en de laatste zeven wedstrijden al moest missen.

Na de derde wedstrijd van het seizoen veroverde Lindel√∂f een basisplaats en tot aan zijn blessure raakte hij die ook niet meer kwijt. Op 8 december tegen Chelsea liep de Scandinavi√ęr zijn kwetsuur op. Na afloop werd bekend dat Lindel√∂f onder het mes moest en voorlopig aan de kant zou staan. In januari wordt Lindel√∂f terugverwacht.

Lindelöf kwam in de zomer van 2017 voor 35 miljoen euro over van Benfica. De in Västerås geboren mandekker kwam sindsdien tot 249 duels voor the Red Devils. Gedurende zijn tijd bij United groeide Lindelöf, 64-voudig international, uit tot aanvoerder van Zweden.

Tom Heaton, Jonny Evans, Aaron Wan-Bissaka, Anthony Martial en Hannibal Mejbri zijn nu de overgebleven spelers die aanstaande zomer uit hun contract lopen. Op Heaton en Evans na heeft United bij al die spelers de optie om het contract met een jaar te verlengen.

Daarnaast lopen de huurdeals met Sofyan Amrabat en Sergio Reguilón over een half jaar af. Amrabat kan voor 25 miljoen euro definitief worden overgenomen van Fiorentina, terwijl United geen optie tot koop heeft afgesproken met Tottenham Hotspur over Reguilón.

