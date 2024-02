Peter Bosz stelt herstelde Veerman direct op tegen zijn oude club

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor het Eredivisie-duel met FC Volendam bekendgemaakt. De trainer van de Eindhovenaren kiest ervoor om de teruggekeerde Joey Veerman direct weer in de basis op te stellen. Zijn terugkeer gaat ten koste van Mauro Júnior. Het duel in het Kras Stadion begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij de Eindhovenaren. De Argentijn ziet de gebruikelijke vier namen voor zich staan: Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Het meespelen van laatstgenoemde mag vrij verrassend genoemd worden, daar hij zeker een wedstrijd leek te moeten missen na zijn uitvalbeurt tegen Ajax. Zijn klachten vielen echter mee.

Op het middenveld keert Veerman terug. De ex-speler van Volendam kampte met een kuitblessure, maar is daar inmiddels van hersteld en staat direct weer in de basis bij de titelfavoriet. De rest van het middenveld bestaat uit Ismael Saibari en Jerdy Schouten. Laatstgenoemde is volledig hersteld van zijn luchtweginfectie. Voorin geen wijzigingen: Johan Bakayoko (rechts), Luuk de Jong en Hirving Lozano (links).

Volendam heeft de punten keihard nodig, wat maakt dat de afwezigheid van Xavier Mbuyamba en Calvin Twigt zich laat voelen. Trainer Regillio Simons wil ondanks hun afwezigheid en de kracht van PSV van het voetbal van zijn eigen team uitgaan. "We willen steeds dominanter gaan spelen en het is de bedoeling dat we aanvallender gaan voetballen", vertelde hij bij NH Sport.

"We willen meer balbezit en kansen creëren. Maar het is dan wel zaak dat we het verdedigend op orde hebben." Volendam moest in de vorige speelronde tegen FC Utrecht vier doelpunten slikken (4-2). De laatste Eredivisiezege dateert van 16 december, toen er met 1-2 gewonnen werd van sc Heerenveen. Mede door de slechte resultaten van de laatste tijd staat Volendam zeventiende. Volgende week wacht het cruciale duel met Vitesse, dat net zo weinig punten heeft (12) en laatste staat.

Bosz is op zijn hoede voor Volendam en weet dat een kat in het nauw rare sprongen kan maken. “Ik verwacht zondag een ploeg die er alles aan zal doen om in de Eredivisie te blijven. We zagen dat Ajax, FC Twente en Almere City zich hadden aangepast. Onze ploeg is op alle scenario’s voorbereid en moet zich maximaal inzetten."

Van onderschatting wil Bosz absoluut niets weten. “Ik zie geen enkele reden om mijn ploeg tegen FC Volendam te sparen. We moeten vol aan de bak om te winnen. De spelers weten ook dat als je bij mij in de selectie zit je alles moet geven." Bosz kon deze week verblijd worden met de terugkeer van onder meer Ricardo Pepi, Veerman en Schouten. Het deed de trainer goed. "Op de training zag ik gelukkig weer de oude Jerdy."

Opstelling FC Volendam: Backhaus; Buur, Benamar, Mirani, Flint, Cox; Maulun, De Haan, Jonhson; Ould-Chikh, Booth

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

