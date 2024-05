Meerdink gaat in op toekomstperspectief bij AZ: ‘Dan wordt het lastig voor mij’

Mexx Meerdink heeft een bewogen seizoen achter de rug. De aanvaller van AZ Alkmaar werd vanaf de winterstop verhuurd aan Vitesse. Door blessureleed heeft de 20-jarige Winterswijker een groot deel van de malaise vanaf de zijlijn moeten bekijken en dus reisde Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters af naar Alkmaar om met Meerdink te praten over zijn tijd in Arnhem en zijn toekomstperspectief bij de huidige nummer vier in de Eredivisie.

Vanaf januari mocht Meerdink zich Vitessenaar noemen. De noodlijdende club zocht een broodnodige aanvallende versterking en kwam daarbij uit bij de spits. De aanvaller werd direct acht keer opgesteld door de Arnhemmers, maar moest nadien toekijken vanaf de zijlijn met een knieblessure. Hoe heeft hij zijn periode in Arnhem ervaren?

“Ik kwam daar met heel veel energie en moed naar de club. En ondanks de periode waar Vitesse nu in zit, had ik mijn seizoen daar gewoon af willen maken, alleen door mijn blessure kan dat momenteel niet. Dat vind ik wel heel jammer, want ik had Vitesse die energie graag terug willen geven.”

Meerdink is na zijn blessure teruggekeerd in Alkmaar om daar te revalideren van zijn kwetsuur. Het tragische slot van het seizoen van Vitesse, waarin de club achttien puntenaftrek toebedeeld kreeg en degradeerde, heeft de Gelderlander dus niet op het veld meegemaakt. “Dat was geen lekker nieuws. Het helpt je niet. Maar ondanks dat hebben wij gewoon in die tijd nooit ons koppie laten hangen. Dat vond ik knap en bijzonder en daarom vind ik het ook jammer dat ik ze niet heb kunnen belonen door goals te maken, door belangrijk te zijn. Dat knaagt ook aan mij.”

Spijtgevoelens heeft Meerdink allerminst om zijn keuze. Zo vertelt hij dat er in de winter meerdere gegadigden waren voor zijn handtekening. Toch viel zijn keuze op Vitesse: “Mijn doel was om ook onder druk te presteren. Ik had echt veel clubs om uit te kiezen, alleen Vitesse is het geworden omdat ik daar minuten kon maken.”

Waar Vitesse afdaalt naar de Keuken Kampioen Divisie en zelfs moet vrezen voor het verliezen van de proflicentie, keert Meerdink weer terug naar Alkmaar. Daar moet hij de concurrentiestrijd aangaan met Vangelis Pavlidis, voor wie deze zomer ook veel belangstelling gaat zijn, en Lequincio Zeefuik. Hoe schat de spits zijn toekomstperspectief in bij de Alkmaarders?

“Het is een grote kans dat Pavlidis vertrekt en dan hebben we nog Zeefuik. Misschien gaan ze nog wel een spits halen, daar ga ik wel vanuit. Maar mijn toekomst ligt in principe in Alkmaar. Maar als de club nog een spits haalt en ik moet de concurrentiestrijd met hem aangaan, terwijl ik weet dat hij sowieso gaat spelen, dan is dat lastig voor mij. Misschien is het dan wel goed om mij nog een jaar te verhuren en dat ik het jaar daarop terugkeer als eerste spits. Maar de tijd zou het leren, ik ga honderd procent voor mijn plek en voor mijn kans”, besluit de strijdvaardige aanvaller.

