Live meepraten in de oefeninterlands: Oostenrijk - Turkije

Turkije verloor afgelopen week in vriendschappelijk verband van Hongarije (1-0). Lukt het de manschappen van Vincenzo Montella om Oostenrijk in Wenen te verslaan? Het duel begint om 20:45 uur. Hieronder kun je meepraten over de wedstrijd.

Opstelling Oostenrijk: A. Schlager; Posch, Danso, Wöber, Mwene; Laimer, X. Schlager, Seiwald, Schmid; Gregoritsch, Baumgartner.

Opstelling Turkije: Çakir; Müldür, Demiral, Ayhan, Özkacar; Özcan, Çalhanoglu; Kahveci, Güler, Aktürkoglu; Yildiz.

