El Ahmadi fileert basisspeler van Ajax: 'Met zo'n speler in je team...'

Karim El Ahmadi is niet te spreken over het optreden van Borna Sosa tegen sc Heerenveen (3-2 verlies). De Kroatische linksachter van Ajax maakte geen goede indruk tegen de Friezen en moet het ontgelden bij Dit was het Weekend.

El Ahmadi vond Sosa een stuk minder spelen dan vorig weekend, toen de voor acht miljoen euro overgekomen verdediger een prima pot speelde tegen PSV-aanvaller Johan Bakayoko.

“Tegen PSV speelde hij best wel aardig, maar vandaag…”, begint de voormalig middenvelder van onder meer Feyenoord en FC Twente zijn betoog. “Het is totaal geen speler waar je als medespeler energie van krijgt als je hem ziet voetballen.”

“Het is een ervaren jongen, maar als je ziet hoeveel fouten hij aan het maken was”, verzucht El Ahmadi in het voetbalpraatprogramma van ESPN. “Het helpt je team ook niet om in een wedstrijd te komen.”

De analist van de sportzender noemt ook Josip Sutalo als dissonant tegen Heerenveen. “Het is met Sutalo en Sosa constant het geval. Dan spelen ze een wedstrijdje redelijk, maar daarna is het gewoon weer raak.”

El Ahmadi laat het daar niet bij. “Het lijkt gewoon helemaal niet op verdedigen wat hij aan het doen is. Ze zeggen dat hij met vijf verdedigers beter is, maar daar heeft dit niks mee te maken. Hij was, vooral in de eerste helft, echt dramatisch.”

“Met zo’n speler in je team kom je gewoon nooit meer in de wedstrijd. Dat is dan je linksback…”, sluit de 53-voudig international van Marokko zijn betoog af.



