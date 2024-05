Drie clubs uit de Engelse top dingen om handtekening van Crysencio Summerville

Leeds United heeft de gouden kans om terug te keren naar de Premier League zondagmiddag op Wembley niet gepakt. In de finale van de play-offs bleek Southampton met 1-0 te sterk. Crysencio Summerville, tijdens het reguliere seizoen zo vaak de grote smaakmaker bij Leeds, kon zijn stempel niet drukken. Toch gloort voor hem een fraaie transfer.

Engelse clubs dingen nadrukkelijk naar zijn hand, schrijft het Algemeen Dagblad. De top van de Premier League hengelt naar verluidt naar Summerville’s diensten. Door de ochtendkrant worden Chelsea, Aston Villa en Liverpool genoemd als clubs die de Nederlander al langer op de korrel hebben.

Ondanks de pijnlijke nederlaag van zondag kan de 22-jarige Summerville persoonlijk terugkijken op een uitstekend seizoen. In de reguliere competitie bleek hij veelvuldig een plaag voor zijn tegenstanders. Het resulteerde in 19 goals en 9 assists. Tijdens de halve finales van de play-offs noteerde hij ook nog een treffer tegen Norwich City.

Summerville werd medio april uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Engelse Championship. Ook in het Elftal van het Jaar was een plekje voor de jeugdinternational van Oranje ingeruimd.

De transferwaarde van Summerville wordt door Transfermarkt momenteel geschat op twintig miljoen euro. Zijn contract bij Leeds United loopt door tot medio 2026.

Fabrizio Romano meldde eind april al dat Summerville in de zeer nadrukkelijke belangstelling van Liverpool staat. Volgens de transfermarktexpert is de aanvaller door meerdere scouts bekeken al ligt de prioriteit van the Reds volgens hem bij het versterken van de defensie.

Summerville doorliep de volledige jeugdopleiding van Feyenoord, maar werd in 2020 voor vlak voor zijn debuut in de hoofdmacht verkocht aan Leeds United. In 89 officiële duels namens the Whites kwam hij tot 25 goals en 12 assists.

