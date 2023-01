Derksen haalt uit: ‘Een vreemde snuiter, de arrogantie straalt van z'n kop’

Johan Derksen begrijpt niet waarom Marcel Brands op dit moment een dubbelfunctie bekleedt bij PSV. De algemeen directeur van de Eindhovenaren fungeert momenteel ook als technisch directeur en zag zijn ploeg dinsdagavond pijnlijk onderuit gaan op bezoek bij FC Emmen (1-0). De heren van Vandaag Inside vinden niet dat Ruud van Nistelrooij is gezakt voor zijn examen als hoofdtrainer. "Ze hebben zijn beste spelers afgepakt", stelt Derksen. Brands scoort wel een onvoldoende.

"Brands is wel gezakt voor zijn examen. Eerst slachtoffert hij John de Jong en daarna verkoopt hij Madueke, die hij niet hóéft te verkopen", aldus Valentijn Driessen. "Nou komt hij met zo'n jongen van Anderlecht (Fábio Silva, red.), die gaat je natuurlijk ook niet redden. Eerst heeft hij Everton naar de gallemiezen geholpen. PSV is de volgende." Derksen is het volledig eens met Driessen. "De arrogantie straalt van z'n kop. Hij is binnengekomen van: 'Ik heb het uitgevonden en ik ga PSV eens even in de steigers zetten'."

In zijn tijd als hoofdredacteur bij Voetbal International viel Derksen al op dat hij 'nooit contact kreeg met Brands'. "Altijd afhoudend. Een beetje mysterieus. Ik vond het altijd een vreemde snuiter. Ik begrijp niet dat PSV in hem de ideale algemeen directeur zag. Scouten, ijverig zijn en als je geld hebt een speler kopen kan iedereen. Nu moet hij voor het eerst in zijn leven leiding geven aan personeel. Daar weet hij niks van. Dan sta je met zo'n arrogante uitstraling al met 1-0 achter."

Volgens Derksen heeft Brands als technisch directeur 'wel het een en ander gepresteerd'. "Maar het is mij een raadsel waarom hij nu ook algemeen directeur is. Het lijkt wel een soort politicus die in de gemeenteraad zit, in de provinciale staten en de Tweede Kamer." Driessen denkt dat Brands als trekpop fungeert voor de Raad van Commissarissen. "Door die Van Veen, die man van de Jumbo. Zij zeggen gewoon wat hij moet doen. Hans van Breukelen kennen we ook allemaal."