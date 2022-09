Van Nistelrooij krijgt goed nieuws uit ziekenboeg en ziet verdediger terugkeren

Vrijdag, 30 september 2022 om 08:47 • Jordi Tomasowa

Mauro Júnior is weer in training bij PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De 23-jarige verdediger is sinds eind juni herstellende van een liesblessure en revalideerde de afgelopen periode in Brazilië. Mauro zet nu een volgende stap in zijn rentree door individuele trainingen af te werken.

Tijdens de voorbereiding van het seizoen 2020/21 gebruikte voormalig PSV-trainer Roger Schmidt middenvelder Mauro voor het eerst als vleugelverdediger. De Braziliaan werd het afgelopen seizoen echter een openbaring op deze positie. Mauro kwam in de vorige jaargang tot veertig officiële duels namens de Eindhovenaren over alle competities. Wanneer hij hersteld is van zijn liesblessure, wacht hem een concurrentiestrijd met Philipp Max, Philipp Mwene en eventueel Jordan Teze.

De verwachting is dat trainer Ruud van Nistelrooij vrijdag tijdens een persmoment een update zal geven over de andere blessuregevallen bij PSV, dat ook nog niet kan beschikken over Noni Madueke en Luuk de Jong. PSV wacht zaterdagavond om 16.30 uur een uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De Jong gaf recent tegenover ESPN aan te hopen dat hij in dit Eredivisie-duel zijn rentree kan maken. “Ik hoop er na de interlandbreak weer bij te zijn. Het is bij een spierblessure altijd moeilijk om de duur van het herstel in te schatten. Als ik de wedstrijd in Leeuwarden nog niet haal, dan verwacht ik er daarna weer bij te zijn.”