De Mos: ‘Het zou een schande zijn als Ajax naast de landstitel zou grijpen’

Dinsdag, 1 maart 2022 om 07:34 • Laatste update: 07:48

De nederlaag van Ajax bij Go Ahead Eagles (2-1) en de overwinning van PSV op Sparta Rotterdam (1-2) zorgen ervoor dat de titelstrijd in de Eredivisie een extra dimensie heeft gekregen. PSV moet slechts twee punten goedmaken op koploper uit Amsterdam. Menig voetbalcoryfee denkt echter dat het team van Erik ten Hag hoe dan ook de landstitel zal prolongeren, ook al is Ajax deze voetbaljaargang met vijftien verliespunten nogal vrijgevig. “Het zou een schande zijn als Ajax naast de landstitel zou grijpen”, zegt Aad de Mos zelfs.

De Mos vindt twee wedstrijden van belang voor een verrassende apotheose in de Eredivisie. “Het hangt de laatste speelronden wat mij betreft om twee wedstrijden: FC Utrecht - PSV en Ajax - Feyenoord”, vertelt de trainer in ruste dinsdag in het Algemeen Dagblad. Hij is benieuwd of Ajax opkrabbelt na de misstap in Deventer. “Ze beginnen nu over het feit dat ze invallers hebben. Dat zegt iets. Toen ze wonnen hadden ze zestien gelijkwaardige spelers, nu moesten ze improviseren.”

Mario Been gaat ‘gewoon’ nog uit van een landstitel voor Ajax. “Ja, het verschil is opeens klein, maar Ajax heeft de beste selectie. En het is ook niet zo dat PSV in een bloedvorm verkeert, toch?", stelt de voormalig trainer van onder meer Feyenoord. "Daar heb je toch ook het idee dat het elk moment een keer fout kan gaan. Dat had ik bij Sparta - PSV al.” Dick Advocaat deelt de mening van Been. “PSV speelt niet zo dat die ook alles maar even gaan winnen. En de andere clubs staan al te ver achter.”

“Ajax onderschat nog weleens wedstrijden, dat is duidelijk. Maar ik geloof niet dat ze dat nog zal overkomen vanaf nu”, denkt Been. Hans Kraay jr. is het daar mee eens. “PSV wint de wedstrijden tegen de kleintjes, waar Ajax te vaak morst. Maar mijn gevoel zegt dat Ajax landskampioen zal worden.” Uiteraard speelt het mentale aspect de komende weken een grote rol: Ajax kan de landstitel eigenlijk alleen maar verspelen na een periode waarin het lange tijd werd opgehemeld. “Vijf punten verspelen aan Go Ahead, dat is wel even iets laten liggen”, zegt Kraay jr. “Maar in Amsterdam denken ze zo: we hebben de beste spelers, de meeste kwaliteit, de breedste selectie en zijn stabieler dan de rest.”

Jan van Halst gebruikte in zijn actieve loopbaan zelf vaak de omgekeerde motivatie: creëer een virtuele vijand. “Dan neem je een tegenstander, zoals een opinie uit de krant, in je hoofd die innerlijke woede wekt. Daardoor ben je veel gemotiveerder. Vooral tegen makkelijke tegenstanders is dit noodzakelijk om niet 'in slaap te vallen'. Nu de druk is toegenomen, zal de motivatie er ook weer zijn bij Ajax. Dan staan ze er ook. Ik denk dan ook dat Ajax het in de Eredivisie wel gaat redden.”