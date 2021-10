‘Twijfels over Sergiño Dest nemen steeds verder toe bij Barcelona’

Maandag, 25 oktober 2021 om 13:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:46

Het bestuur van Barcelona is allesbehalve overtuigd van Sergiño Dest, zo meldt El Nacional. De vleugelspeler is weliswaar een basisklant onder Ronald Koeman, maar beleeft desondanks geen 'memorabel seizoen'. Technische beleidsbepalers bij Barcelona zouden twijfelen aan de toegevoegde waarde van Dest en denken dat een transfer wellicht de beste optie is.

Nu het seizoen van Barcelona vordert, wordt over 'bepaalde spelers veel meer getwijfeld dan vooraf gedacht', schrijft de Catalaanse website. Dest is een van die spelers, al was hij nooit onbesproken binnen de technische geledingen. Afgelopen zomer stond Dest al 'op de transferlijst' en werd intern overwogen om een nieuwe rechtsback te halen. Koeman zou voorzitter Joan Laporta er vervolgens van hebben overtuigd dat Dest genoeg kwaliteiten heeft om de eerste keus op de rechterflank te zijn.

Door zijn 'gebrek aan defensieve daadkracht' wordt Dest inmiddels echter in de voorhoede opgesteld. Zo speelde hij zondag tegen Real Madrid (1-2 nederlaag) op papier als rechtsbuiten; Óscar Mingueza was de rechtsback. Dest gaf weliswaar de assist bij het doelpunt van Sergio Agüero in de blessuretijd, maar volgens El Nacional kon hij over het geheel niet terugkijken op een goed optreden. De Amerikaans international, iets meer dan een jaar geleden overgekomen van Ajax, 'verdronk' in el Clásico, luidt de analyse.

In de eerste helft bracht Dest onvoldoende diepgang, hielp hij Mingueza nauwelijks in de duels met de ongrijpbare Vinícius Júnior én liet hij een grote kans op het openingsdoelpunt liggen, klinkt het. In de tweede helft speelde Dest 'niet veel beter'. "De technische leiding begint zich af te vragen of Dest nog een seizoen moet aanblijven, of dat een nieuwe rechtervleugelspeler gezocht moet worden. Men vindt dat Dest genoeg tijd heeft gehad om zich aan te passen aan de eisen van Barcelona, waaronder dat je niet slechts een op de drie wedstrijden goed kunt spelen."

Mocht Barcelona overgaan tot de verkoop van Dest, dan heeft men goede hoop de transfersom terug te verdienen die in 2020 aan Ajax werd betaald. Barcelona telde 21,2 miljoen euro neer, een bedrag dat door variabelen kan oplopen tot 26,2 miljoen euro. Met name clubs in de Premier League zouden in Dest een geschikte rechtsback zien. De twintigjarige vleugelspeler heeft een contract tot medio 2025 in het Camp Nou.