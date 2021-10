Shirt van Daley Blind wordt op tribune afgepakt: ‘Wie kent deze lafbekken?’

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 10:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:27

Na afloop van de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Gibraltar (6-0) is op de tribunes van De Kuip een ruzie ontstaan. Daley Blind gooide zijn wedstrijdshirt naar een supporter genaamd Kirsten, die op Twitter haar beklag doet over wat er daarna gebeurde. "Wie kent deze lafbekken?", vraagt ze bij een screenshot van een fragment dat live op tv was.

Vlak nadat Blind zijn shirt naar Kirsten had gegooid richtte de NOS toevallig het beeld op de tribune. In het korte fragment dat op televisie was is te zien hoe een man, vermoedelijk de vriend van Kirsten, onvriendelijk bejegend wordt door twee anderen. Daarna wordt het beeld weer weg geschakeld. Volgens Kirsten hebben de twee mannen buiten het zicht van de camera's het wedstrijdshirt van Blind op gewelddadige wijze van haar afgepakt.

"Ik die een shirt krijg, op de grond word gegooid, en het shirt wordt afgepakt...", schrijft Kirsten, die dus hoopt dat de mannen herkend worden. "En deze twee vallen ons aan, pakken mijn vriend bij zijn keel, geven hem een klap, en gooien daarna bier over ons heen..."