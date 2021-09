De twee persoonlijkheden van Ibrahimovic: ‘Doe je handen omlaag’

Vrijdag, 10 september 2021 om 09:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:10

Ashley Cole zag bij LA Galaxy dat Zlatan Ibrahimovic duidelijk twee kanten heeft. Volgens de voormalig linksback is er een groot verschil tussen de aanvaller die in de media verschijnt en de speler die de kleedkamer deelt met zijn ploeggenoten. Cole speelde bij de club uit de Major League Soccer uiteindelijk negen maanden samen met Ibrahimovic, tegenwoordig actief bij AC Milan.

"Hij heeft duidelijk twee persoonlijkheden", zegt Cole over Ibrahimovic in het Engelse televisieprogramma A League of their Own. "Bij ons in de kleedkamer was hij briljant, stil en erg nederig. Maar voor de media was hij God. Zlatan had soms momenten dat hij de kleedkamer binnenkwam en sommige jongens heel duidelijk op hun minpunten wees. 'Slechte aanname, jij kunt niet rennen, je bent te traag'. Maar voor de camera verscheen dan weer een heel andere Ibrahimovic", blikt de Engelsman terug op zijn tijd in Los Angeles.

Cole weet nog goed dat hij zelf ook te maken kreeg met een woedende Ibrahimovic. "Hij ging een keer de confrontatie met me aan, toen gooide Ibrahimovic ook zijn handen in de lucht. Toen zei ik gelijk: 'Doe je verdomde handen omlaag'. Ik ben bloedserieus, echt waar. Ik dacht toen: Je hebt misschien wel een klein punt, maar steek je handen niet zo in de lucht", aldus de gewezen linksback, die tot januari 2019 onder contract stond bij LA Galaxy.

Ibrahimovic was uiteindelijk bijna twee jaar verbonden aan de Amerikaanse club, voordat hij begin 2020 koos voor een terugkeer bij AC Milan. De inmiddels 39-jarige sloot zijn periode bij LA Galaxy af met 53 doelpunten in 58 wedstrijden. In april verlengde hij zijn contract in Milaan tot medio 2022, waardoor hij ook na zijn veertigste actief zal zijn in de Serie A.