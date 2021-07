De Telegraaf meldt reden van reis van Pablo Rosario naar Nice

Zondag, 25 juli 2021 om 20:24 • Laatste update: 20:35

Pablo Rosario reisde afgelopen week naar Nice voor een onderhoud met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola, zo weet De Telegraaf te melden. De 24-jarige middenvelder van PSV werd gespot op het vliegveld van de Zuid-Franse stad, waardoor er geruchten ontstonden over een transfer naar OGC Nice. Ondanks dat er wel verschillende clubs informeerden bij PSV, is er op dit moment geen sprake van een op handen zijnde transfer.

Er ontstond nadrukkelijk speculatie rond Rosario toen hij afgelopen week werd gespot op het vliegveld van Nice. De middenvelder blijkt echter niet naar Zuid-Frankrijk te zijn afgereisd om een transfer naar OGC Nice, de werkgever van Justin Kluivert en Calvin Stengs, te beklinken. Raiola sprak met Rosario in diens woonplaats Monaco - dat nabij Nice ligt - ‘de opties door’, iets dat ook door het Eindhovens Dagblad al als aannemelijk werd geacht.

Rik Elfrink, PSV-watcher voor de regionale krant, stelde dat er op dit moment geen serieus bod voor Rosario ligt. De middenvelder meldde zich zondag ‘gewoon’ op het trainingsveld bij PSV. Mocht Rosario verkocht worden, gaat PSV de transfermarkt op om een vervanger binnen te halen. PSV wil het middenveld net zo sterk bezet houden als nu het geval is. Voor de defensieve posities op zijn middenveld heeft trainer Roger Schmidt verder de beschikking over onder meer Érick Gutiérrez, Ryan Thomas, Marco van Ginkel, Davy Pröpper en Ibrahim Sangaré.

Overigens meldt De Telegraaf in navolging van het Eindhovens Dagblad dat PSV bereid is om zich flexibel op te stellen wanneer een geïnteresseerde clubs zich voor Mohamed Ihattaren meldt. De negentienjarige aanvallende middenvelder sloeg de training van zondag over, omdat hij ziek is. Donyell Malen was daar ook al niet meer bij, want hij staat op het punt de overstap naar Borussia Dortmund af te ronden. Die Borussen gaan een vaste transfersom van dertig miljoen euro naar PSV overmaken, al kan dit bedrag door bonussen nog hoger uitvallen.